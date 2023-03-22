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Главная война с Россией РФ обвинила Украину в обстреле Белгородской области, в результате которого погиб мужчина

РФ обвинила Украину в обстреле Белгородской области, в результате которого погиб мужчина

22 мартa, 2023 среда
14:31
война с Россией

Россия заявила, что 22 марта ВСУ обстреляли село Борисовка в Белгородской области, в результате чего погиб человек

Так утверждает губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, большинство снарядов прилетело на территорию сельскохозяйственного предприятия, погиб находившийся на территории охранник.

Гладков также сказал, что якобы повреждены еще три частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения на территории села.

  • В среду, 15 марта, в Белгородской области РФ под обстрел попали населенные пункты Червоное и Новая Таволжанка, местные власти обвинили ВСУ.
Мир
Россия
Белгород
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