Так утверждает губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, большинство снарядов прилетело на территорию сельскохозяйственного предприятия, погиб находившийся на территории охранник.

Гладков также сказал, что якобы повреждены еще три частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения на территории села.