РФ обвинила Украину в атаке ракетой в Крым
Вечером субботы, 7 октября, министерство обороны России обвинило Украину в якобы атаке ракетой на временно оккупированный Крым.
Об этом пишет минобороны РФ.
"7 октября около 22:00 киевский режим предпринял попытку террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российское ПВО якобы сбило ракету в воздухе.
- Утром того же дня Россия обвинила Украину в атаке ракетами "Точка-У" и "градами" по территории Белгородской области, в результате чего погиб один человек и повреждены здания.
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