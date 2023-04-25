РФ обвинила Украину в атаках на Севастополя и нарушении зернового соглашения
Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении зернового соглашения, заявив, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав зерновые коридоры
Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.
В Минобороны утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы совершила атаки на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма, использовав гуманитарные коридоры, привлеченные для экспорта украинской сельхозпродукции.
В министерстве также заявили, что украинские безэкипажные катера вроде бы были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации "черноморской инициативы".
Таким образом, считают в Минобороны РФ Украина якобы "поставила под угрозу очередное продление "зернового соглашения" после 18 мая этого года".
- Напомним, ночью на 24 апреля во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Оккупационные власти заявили , что российский флот "отбивал надводные беспилотники".
- 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил , что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
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