РФ обвинила Украину в атаках на Севастополя и нарушении зернового соглашения

Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

В Минобороны утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы совершила атаки на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма, использовав гуманитарные коридоры, привлеченные для экспорта украинской сельхозпродукции.

В министерстве также заявили, что украинские безэкипажные катера вроде бы были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации "черноморской инициативы".

Таким образом, считают в Минобороны РФ Украина якобы "поставила под угрозу очередное продление "зернового соглашения" после 18 мая этого года".