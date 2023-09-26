РФ обвинила США в росте антироссийских настроений в Армении
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в росте антироссийских настроений в Армении
Об этом сообщает посольство РФ в США в telegram .
По словам Антонова, американцы "подпевают неконструктивным публичным заявлениям" армянских политиков, цель которых - "снять с себя ответственность" за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике.
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"Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении, дестабилизации евразийского пространства, с перспективой вытеснения нас из этого региона", – сказал Антонов.
Он добавил, что Москва якобы "всегда стремилась оказывать Армении необходимую помощь, в том числе – направив в Карабах "миротворцев".
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
Президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
25 сентября протестующие в Ереване объявили в Армении общую акцию неповиновения в ближайшие три дня из-за событий в Нагорном Карабахе.
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