РФ обвинила США в росте антироссийских настроений в Армении

Об этом сообщает посольство РФ в США в telegram .

По словам Антонова, американцы "подпевают неконструктивным публичным заявлениям" армянских политиков, цель которых - "снять с себя ответственность" за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике.

Читайте также: Нагорный Карабах: ждущий регион после скорой операции Азербайджана

"Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении, дестабилизации евразийского пространства, с перспективой вытеснения нас из этого региона", – сказал Антонов.

Он добавил, что Москва якобы "всегда стремилась оказывать Армении необходимую помощь, в том числе – направив в Карабах "миротворцев".

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване объявили в Армении общую акцию неповиновения в ближайшие три дня из-за событий в Нагорном Карабахе.