РФ обустроила на ТОТ эшелонированную систему заграждений из нескольких полос, каждая до 40 км
Российская армия обустроила на временно оккупированных территориях эшелонированную систему инженерных ограждений из нескольких полос. Их плотность достаточно высока
Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"По данным разведки, противник устроил на оккупированных территориях глубоко эшелонированную систему инженерных ограждений, которая состоит из нескольких полос препятствий протяженностью от 10 до 40 км каждая, и их плотность достаточно высока", - рассказал он.
По его словам, каждая полоса ограждений включает противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонных пирамид (так называемых зубов дракона), противотанковых ежей, проволочных заграждений.
"Кроме того, враг устанавливает мины-ловушки. Для преодоления таких заграждений применяется специальная инженерная техника, которая, проходя заминированные рубежи, повреждается или выходит из строя.
"В связи с этим и для дальнейшего наращивания возможностей наших войск в преодолении минно-взрывных заграждений противника есть договоренности со странами-партнерами о продлении поставки необходимого количества инженерной техники, а именно – установок и зарядов разминирования, танковых мостовых укладчиков, техники для пробивания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях", - подчеркнул Громов.
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