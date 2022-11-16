РФ обустраивает военные базы в школах оккупированного Мелитополя, - депутат райсовета Кирильчук
В оккупированном Мелитополе на Запорожье захватчики размещают свою военную технику в школах и жилых кварталах
Об этом рассказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук в эфире Эспрессо.
"Их любимое занятие - формировать свои базы в школах. Они стягивают туда технику, накапливают свои склады. Вместе с тем в населенных кварталах, где только гражданские здания, они начинают размещать технику", - подчеркнул он.
По словам депутата, в школе №22 российские "грады" стоят прямо посреди школы. Учебные заведения окружающих общин тоже заняты разными подразделениями оккупанты, в частности кадыровцами.
- С 7 ноября в Мелитополе оккупанты живут в гражданских помещениях и размещают технику в жилых районах.
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