Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

оккупанты также обстреливают тыловые районы Юга.

"Ситуация в нашей операционной зоне напряженная, но контролируемая силами обороны. Противник поражен собственными потерями и артиллерийско-ракетным влиянием наших сил продолжает обустройство рубежей обороны и коварные обстрелы тыловых районов Юга", - говорится в отчете.

В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске были слышны звуки автоматных выстрелов .

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