РФ обустраивает оборонные позиции на Юге Украины
Российский агрессор готовится к обороне временно оккупированных территорий на Юге Украины
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
оккупанты также обстреливают тыловые районы Юга.
"Ситуация в нашей операционной зоне напряженная, но контролируемая силами обороны. Противник поражен собственными потерями и артиллерийско-ракетным влиянием наших сил продолжает обустройство рубежей обороны и коварные обстрелы тыловых районов Юга", - говорится в отчете.
- В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске были слышны звуки автоматных выстрелов .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное