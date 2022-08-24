Об этом сообщает Bloomberg.

По словам западного чиновника, Россия, вероятно, пытается помешать дискуссиям стран G7 по поводу исключений для незавершенных нефтяных санкций ЕС. Этот план позволит третьим сторонам легче покупать российскую сырую нефть по низкой цене, установленной западными странами.

Шестой пакет санкций ЕС с запретом на российскую нефть вступает в силу 5 декабря. Официальные лица США обеспокоены тем, что нынешняя система существенно повысит цены на нефть и принесет России сверхприбыль.

Россия также может пытаться найти покупателей на замену для нефти, которую она сейчас продает в Европу.

Министр туризма Индонезии заявил, что Россия предложила стране продавать нефть "по цене, которая на 30% ниже цены международного рынка".

7 июня СМИ сообщили, что Россия увеличила продажу нефти азиатским клиентам на 20% на фоне эмбарго ЕС. Несмотря на санкции, Россия получит в текущем году $285 млрд дохода от нефти и газа.

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