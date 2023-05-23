Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в telegram.

По его словам, российские военные выпустили 373 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. Херсон враг обстрелял 6 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания завода в городе Херсоне и предприятия в Бериславском районе. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения", - написал Прокудин.

Он добавил, что за сутки с деоккупированной территории области было эвакуировано 47 человек.