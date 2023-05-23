РФ обстреляла жилые кварталы в Херсонской области: один человек погиб, трое раненых
За сутки россияне нанесли 61 удар по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в telegram.
По его словам, российские военные выпустили 373 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. Херсон враг обстрелял 6 раз.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания завода в городе Херсоне и предприятия в Бериславском районе. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения", - написал Прокудин.
Он добавил, что за сутки с деоккупированной территории области было эвакуировано 47 человек.
- 22 мая в Станиславе на Херсонщине в результате обстрела РФ погиб 45-летний мужчина .
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