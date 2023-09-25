РФ обстреляла жилые кварталы Херсона: погибли три человека, еще двое ранены
В понедельник, 25 сентября, Россия обстреляла Херсон из артиллерии - три человека погибли, двое получили ранения. Также, повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт
Об этом сообщает Херсонская городская прокуратура.
Среди погибших - двое мужчин и женщина, которые находились на улице.
Также, известно еще о двух получивших ранения горожанах, они госпитализированы.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- Российские террористы в субботу, 23 сентября, атаковали село Николаевку Херсонской области и Херсон, в результате чего погибла женщина и получили ранения двое мужчин.
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