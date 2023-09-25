РФ обстреляла жилые кварталы Херсона: погибли три человека, еще двое ранены

Об этом сообщает Херсонская городская прокуратура.

Среди погибших - двое мужчин и женщина, которые находились на улице.

Также, известно еще о двух получивших ранения горожанах, они госпитализированы.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).