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Обновлено

РФ обстреляла жилые кварталы и инфраструктуру Херсона, есть жертвы

21 февраля, 2023 вторник
15:52
война с Россией

Днем 21 февраля российские войска нанесли около 20 ударов по территории города Херсона. Известно о пятерых погибших местных жителях и 16 раненых

Об этом информирует глава Херсонской облгосадминистрации Прокудин Александр.

"Херсон под обстрелом. Предположительно "Град". Около 20 взрывов", - написал глава региона.

Херсонская ОВА сообщила о пяти погибших и 16 раненых, среди которых 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и конечностей. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Осколки вражеских снарядов убили 5 мирных людей, которые были на остановке общественного транспорта в Суворовском районе города, многие горожане получили ранения", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что российские снаряды попали на территорию автопарка, где ранили двух людей. В результате попадания боеприпасов женщина получила травмы в собственной квартире.

"Боеприпасы взрывались и вблизи заведений здравоохранения и инфраструктурных объектов. Раздался взрыв возле медучреждения - здание повреждено", - добавляют в ОВА.

Также российские войска обстреляли здание Херсоноблэнерго, там есть пострадавший. Еще один человек получил ранение вблизи площади Свободы, где обломок снаряда повредил автомобиль.

По состоянию на 15:40 в местах попадания пылают гаражи и автомобили.

Офис генерального прокурора сообщает, что два человека погибли на месте, еще двое - по дороге в медучреждение. Также от обстрела в собственном доме погибла пожилая женщина.

"В настоящее время известно о по меньшей мере 15 раненых. Количество пострадавших уточняется", - подытожила пресс-служба.

Прокуратура открыла уголовное производство.

Оперативное командование "Юг" пишет, что враг ударил по жилым кварталам, критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

"Просто во время речи кровавого диктатора Путина о "Мы не воюем с народом Украины" рашисты расстреливали мирный Херсон и Очаков по реактивным системам залпового огня", - написала пресс-служба.

В результате прямого попадания в многоквартирный дом в нескольких домах начались пожары, существенные повреждения других домов.

Также рашисты били по местному рынку и остановке общественного транспорта.

"Просто среди улицы, в собственных домах и рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали", - пишет ОК "Юг".

В настоящее время известно о 6 погибших и 12 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Херсона русской армией.

"В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие", - сказал глава государства.

Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных: "Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины".

Пресофицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил Общественному о 6 погибших в результате обстрелов города.

"Пока информация уточняется. Локация на которой мы находимся не единственная, пострадавшая от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", - сказал Плетенчук.

Местные телеграм-каналы пишут, по словам находившихся рядом с остановкой транспорта очевидцев, погибли минимум 2 человека, ранены по меньшей мере трое.

Российский снаряд попал в девятиэтажку. Как пишут в группе, известно по меньшей мере о 2 раненых.

Еще пострадали минимум 3 жилых дома в результате ракетной атаки в 11:55.

Херсон
воєнні злочини Росії
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