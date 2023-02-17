РФ обстреляла жилые дома в Сумской области. За день в регионе не менее 69 прилетов
За день, 16 февраля, на территории Сумской области зафиксировано 69 прилетов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские террористы обстреляли 7 территориальных громад: Великописаревскую, Эсманьскую, Хотинскую, Новослободскую, Белопольскую, Краснопольскую и Шалыгинскую.
По Великописаревской громаде россияне с 09:50 россияне били из минометов – 10 прилетов. Эсманьская громада: зафиксировано 2 минометных обстрела – всего 11 прилетов. По территории Хотинской громады враг бил из артиллерии – 9 прилетов.
"Новослободская громада: минометные обстрелы были в 13:20 - 10 прилетов, и в 17:20 - 8 прилетов. В результате взрывов в 17:20 в с. Бояро-Лежачи повреждены 4 жилых дома и близлежащие хозяйственные постройки. Белопольская подверглась минометному обстрелу - 7 прилетов", - рассказали в ОВА.
В 14:05 на Краснопольскою громаду россияне с БПЛА сбросили 1 взрывное устройство (типа ВОГ). Шалыгинская громада: 6 мин сбросили россияне.
Во всех случаях обошлось без жертв. В общей сложности зафиксировано 69 прилетов.
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