РФ обстреляла Волчанск в Харьковской области: погиб мужчина, под завалами может быть женщина
Днем 10 мая русские войска обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате погиб мирный житель, под завалами еще может быть женщина
Об этом информирует глава ОВА Олег Синегубов .
"Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей в Волчанске", - написал глава Харьковщины.
Сообщается, что в результате огня российскими снарядами по мирному населенному пункту погиб мужчина.
Также, по предварительным данным, под завалами может оставаться женщина.
По состоянию на 13.45 на месте работают все экстренные службы.
- Напомним, вечером 8 мая россияне нанесли удар ракетами С-300 по Харькову и области, зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов".
- 9 мая враг нанес ракетный удар по Купянску, есть попадание в объект гражданской промышленности, повреждены 5 частных домов, ранены 3 человека.
- Во вторник, 9 мая, в Харьковской области от российского агрессора пострадали гражданские жилые дома.
- В результате вражеского артобстрела 9 мая была повреждена энергетическая инфраструктура в Харьковской области. Также без света остается часть потребителей в шести областях.
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