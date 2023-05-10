Об этом информирует глава ОВА Олег Синегубов .

"Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей в Волчанске", - написал глава Харьковщины.

Сообщается, что в результате огня российскими снарядами по мирному населенному пункту погиб мужчина.

Также, по предварительным данным, под завалами может оставаться женщина.

По состоянию на 13.45 на месте работают все экстренные службы.