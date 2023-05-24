РФ обстреляла управляемыми авиабомбами детсад на Сумщине. Здание разрушено
В среду, 24 мая, российские террористы разрушили детский сад в Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"Сегодня россияне нанесли огневое поражение ориентировочно КАБ (1 взрыв) по детскому саду в Юнаковской громаде. Детали выясняются", - пишет ОВА.
Российский враг также нанес ракетный удар по Великописаревской громаде Сумщины.
По предварительным данным обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
- За прошедшие сутки, 23 мая, российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди них один ребенок.
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