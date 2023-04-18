Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Во вторник, 18 апреля, российские военные произвели артиллерийский обстрел города Украинск Донецкой области.

В результате атаки известно по меньшей мере 8 пострадавших. Отмечается, что всех раненых доставили в больницу.

"Россияне обстреляли город сегодня утром - повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка. Не проходит ни дня без российских военных преступлений в Донецкой области. Остаться здесь опасно", - написал Кириленко.