РФ обстреляла Украину на Донетчине: есть раненые
Россияне ранили по меньшей мере 8 человек во время артобстрела Украинска Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Во вторник, 18 апреля, российские военные произвели артиллерийский обстрел города Украинск Донецкой области.
В результате атаки известно по меньшей мере 8 пострадавших. Отмечается, что всех раненых доставили в больницу.
"Россияне обстреляли город сегодня утром - повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка. Не проходит ни дня без российских военных преступлений в Донецкой области. Остаться здесь опасно", - написал Кириленко.
- В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами".
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