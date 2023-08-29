РФ обстреляла Торецк из РСЗО "Ураган", убив мирную жительницу и ранив еще трех гражданских

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

От вражеского обстрела погибла 39-летняя женщина, которая в момент атаки занималась домашними делами в своем дворе.

Кроме того, осколочные ранения и контузии получили трое местных жителей - супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина.

Все пострадавшие при обстреле находились дома. Их отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстрелом были повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура