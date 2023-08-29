РФ обстреляла Торецк из РСЗО "Ураган", убив мирную жительницу и ранив еще трех гражданских
В понедельник, 28 августа, в 18:00, российская армия обстреляла г. Торецк, вероятно, кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган"
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
От вражеского обстрела погибла 39-летняя женщина, которая в момент атаки занималась домашними делами в своем дворе.
Кроме того, осколочные ранения и контузии получили трое местных жителей - супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина.
Все пострадавшие при обстреле находились дома. Их отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
Обстрелом были повреждены частные и многоквартирные жилые дома.
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура
- Ранее сообщалось, что в этот же день оккупанты обстреляли Марганецкую общину на Никопольщине - четыре человека получили ранения.
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