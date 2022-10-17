РФ обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК, ранены три человека

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительной информации, ранены 3 человека. Им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлен в больницу. Это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября была атакована Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровскую ТЭС. Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешаться ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы", - говорится в сообщении.

В настоящее время для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.

"Мы продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора. ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями ДТЭК Энерго будут задействованы все доступные энергоблоки", - добавили. в ДТЭК Энерго.

Напомним, в результате террористической атаки россиян повреждены энергетические объекты в трех областях Украины, возможны аварийные отключения электричества

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