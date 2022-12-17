РФ обстреляла Сумскую область из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За день зафиксировано 20 прилетов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В общей сложности было 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинской громадах Сумской области.

"Шалигинскую громаду россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Всего было 13 прилетов из АГС и еще 8 автоматных очередей. Середино-Будскую громаду российские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета. , – пишет Дмитрий Живицкий.

Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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