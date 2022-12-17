РФ обстреляла Сумскую область из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За день зафиксировано 20 прилетов
За день 17 декабря российские террористические войска нанесли не менее 20 ударов по территории Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В общей сложности было 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинской громадах Сумской области.
"Шалигинскую громаду россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Всего было 13 прилетов из АГС и еще 8 автоматных очередей. Середино-Будскую громаду российские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета. , – пишет Дмитрий Живицкий.
Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
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