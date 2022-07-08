РФ обстреляла Сумщину из пулеметов и гранатомета
Российский агрессор 8 июля из пулеметов и гранатомета обстрелял Шалыгинскую общину в Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По состоянию на 21.00 россияне 7 июля один раз обстреляли Сумщину.
"Около 15:00 били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинского общества. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Живицкого.
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