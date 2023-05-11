РФ обстреляла Славянск ракетами С-300: ранена женщина, повреждены две многоэтажки и частные дома
Российская армия ударила по Славянску в Донецкой области - стреляли ракетами С-300. Есть разрушения и раненая
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"К сожалению наш город снова обстреляли. С-300. Попадание в частный дом. Ранена женщина", — сообщил Вадим Лях.
Лях добавил, что также разрушения получили два многоквартирных дома по улице Светлодарской, автомобиль и частные дома.
- В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ.
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