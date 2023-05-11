Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"К сожалению наш город снова обстреляли. С-300. Попадание в частный дом. Ранена женщина", — сообщил Вадим Лях.

Лях добавил, что также разрушения получили два многоквартирных дома по улице Светлодарской, автомобиль и частные дома.