РФ обстреляла село на Херсонщине: убита мирная жительница
В среду, 10 мая, российские террористы убили мирную жительницу Херсонской области
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, около 17:00 российские террористы произвели минометный обстрел одного из сел в Каховском районе. В результате обстрела несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница.
Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - говорится в сообщении.
- 5-8 мая в Херсонской области удалось задержать корректировщиков вражеского огня, проверить более 20 тысяч человек, зарегистрировано 9 уголовных производств, изъято оружие и боеприпасы, обнаружены сторонники "русского мира".
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