РФ обстреляла село на Херсонщине: убита мирная жительница

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, около 17:00 российские террористы произвели минометный обстрел одного из сел в Каховском районе. В результате обстрела несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница.

Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - говорится в сообщении.