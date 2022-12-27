РФ обстреляла родильное отделение в Херсоне

Об этом пишет в телеграмме заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .

"Россияне обстреляли родильное отделение больницы", - пишет Тимошенко.

Сообщается, что сегодня в этом медучреждении родилось два ребенка.

"До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов", - добавил Тимошенко.

В результате обстрелов рашистов никто не пострадал.

Ранее, 10 декабря рашисты также били по родильнму отделению больницы в Херсоне.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал , что 24 декабря, оккупанты обстреляли две больницы в Херсоне, пострадавших нет.

27 декабря, оккупанты обстреляли из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, жертв среди гражданских нет.

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