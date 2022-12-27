РФ обстреляла родильное отделение в Херсоне
27 декабря российские оккупационные войска снова открыли огонь по родильному отделению больницы в городе Херсон
Об этом пишет в телеграмме заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .
"Россияне обстреляли родильное отделение больницы", - пишет Тимошенко.
Сообщается, что сегодня в этом медучреждении родилось два ребенка.
"До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов", - добавил Тимошенко.
В результате обстрелов рашистов никто не пострадал.
- Ранее, 10 декабря рашисты также били по родильнму отделению больницы в Херсоне.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал , что 24 декабря, оккупанты обстреляли две больницы в Херсоне, пострадавших нет.
- 27 декабря, оккупанты обстреляли из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, жертв среди гражданских нет.
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