РФ обстреляла ракетами С-300 два завода в Краматорске и Славянске

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

"В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ. Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!", - пишет Павел Кириленко.

Обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.



