РФ обстреляла ракетами С-300 два завода в Краматорске и Славянске
В пятницу, 5 мая, российские террористы использовали ракеты С-300 для обстрелов Донецкой области
Об этом сообщает Донецкая ОВА.
"В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ. Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!", - пишет Павел Кириленко.
Обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.
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