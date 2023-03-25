РФ обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне: есть пострадавшие

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

25 марта российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне.

"Из-за обстрелов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали", - отметили в администрации.