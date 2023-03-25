РФ обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне: есть пострадавшие
Днем российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне, есть пострадавшие с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
25 марта российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне.
"Из-за обстрелов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали", - отметили в администрации.
- Напомним, российские оккупанты в ночь на 24 марта попали ракетой в Пункт несокрушимости в Константиновке Донецкой области. В результате прилета погибли 5 человек
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