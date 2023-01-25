РФ обстреляла психоневрологический интернат в Сумской области

Об этом в телеграмме написал Дмитрий Живицкий.

Россияне обстреляли 8 приграничных громад Сумщины.

По Новослободской громаде враг вел минометный огонь, 10 прилетов. Белопольскую общину противник обстрелял 5 раз. Это были артиллерийские (48 прилетов) и минометные (34 прилетов) обстрелы. Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.

По Эсманьской громаде россияне ударили трижды: 6 мин разорвались на пограничные, также было 18 прилетов из артиллерии. По Шалыгинской россияне вели минометный обстрел: 20 прилетов.

По Миропольской громаде противник тоже избивал из минометов, известно об 11 прилетах. Краснопольскоя громада: 3 мины разорвались на пограничные. Также враг совершил артобстрел: 6 прилетов.

"Путивльская громада: россияне из минометов дважды ударили по приграничным селам громад. Было 19 прилетов. После 8 часов утра россияне из минометов обстреляли Белопольскую громаду, 5 прилетов. Без разрушений", - говорится в сообщении.

Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

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