РФ обстреляла психоневрологический интернат в Сумской области
Во вторник, 24 января, российские террористы снова обстреляли Сумскую область, за день зафиксировано 187 ударов
Об этом в телеграмме написал Дмитрий Живицкий.
Россияне обстреляли 8 приграничных громад Сумщины.
По Новослободской громаде враг вел минометный огонь, 10 прилетов. Белопольскую общину противник обстрелял 5 раз. Это были артиллерийские (48 прилетов) и минометные (34 прилетов) обстрелы. Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.
По Эсманьской громаде россияне ударили трижды: 6 мин разорвались на пограничные, также было 18 прилетов из артиллерии. По Шалыгинской россияне вели минометный обстрел: 20 прилетов.
По Миропольской громаде противник тоже избивал из минометов, известно об 11 прилетах. Краснопольскоя громада: 3 мины разорвались на пограничные. Также враг совершил артобстрел: 6 прилетов.
"Путивльская громада: россияне из минометов дважды ударили по приграничным селам громад. Было 19 прилетов. После 8 часов утра россияне из минометов обстреляли Белопольскую громаду, 5 прилетов. Без разрушений", - говорится в сообщении.
Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное