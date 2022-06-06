Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Telegram.

Со стороны российского села Черноземный Городок враг обстрелял участок у границы в Городнянском районе Черниговщины минами калибра 120 мм.

Там добавили, что россияне также совершили два обстрела Сумской области

"6 мин враг выпустил по приграничью Ахтырского района, также на этом участке российский дрон сбрасывал взрывные устройства. Еще 17 мин были выпущены по приграничной территории Сумского района", - говорится в сообщении.