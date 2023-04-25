Об этом сообщает в Telegrm Оперативное командование "Север".

С 14.00 до 14.15 в районе н. п. Кучеровка зафиксировано 9 прилетов, вероятно, из ствольной артиллерии. В результате обстрела загорелся жилой дом.

С 13:51 до 14:10 в районе н. п. Шалыгино зафиксировано 8 прилетов, вероятно, из ствольной артиллерии.

С 14.40 до 15.20 в районе н. п. Нововасильевка зафиксировано 15 прилетов, вероятно, из 82-мм миномета.

С 16:41 до 18:00 в районе н. г. Гремьяч зафиксировано 22 прилета, вероятно, из ствольной артиллерии.

С 18:05 до 18:10 в районе н. п. Клюсы зафиксировано 3 прилета, вероятно, из 120-мм миномета.

Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.