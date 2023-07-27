РФ обстреляла поселок в Николаевской области: ранены 15-летняя девушка и 20-летний парень
Вечером 27 июля российские оккупанты обстреляли поселок Дмитровка Куцурубской общины Николаевской области.
Об этом сообщил в Telegram начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
"Сегодня в результате вечернего вражеского обстрела поселка Дмитровка Куцурубской общины осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка", - написал Шайхет.
Раненых доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.
Накануне оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов в Донецкой области, убив 45-летнего мирного жителя и ранив еще шесть гражданских.
24 июля оккупанты ударили по водоему в Константиновке Донецкой области, на берегу которого отдыхали люди: в результате обстрела погибли 10-летний мальчик, девочка 2011 года рождения и 28-летний мужчина. Кроме того, 6 человек были ранены, из них трое – дети.
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