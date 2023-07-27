Об этом сообщил в Telegram начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Сегодня в результате вечернего вражеского обстрела поселка Дмитровка Куцурубской общины осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка", - написал Шайхет.

Раненых доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Накануне оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов в Донецкой области, убив 45-летнего мирного жителя и ранив еще шесть гражданских.

24 июля оккупанты ударили по водоему в Константиновке Донецкой области, на берегу которого отдыхали люди: в результате обстрела погибли 10-летний мальчик, девочка 2011 года рождения и 28-летний мужчина. Кроме того, 6 человек были ранены, из них трое – дети.