Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram .

"Российская армия убила мирного жителя поселка Казацкое. Враг прицельно обстрелял жилой дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний мужчина", - написал он.