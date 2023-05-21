РФ обстреляла поселок в Херсонской области, погиб мужчина
Российские военные обстреляли поселок Казацкое Херсонской области. В результате действий РФ погиб 55-летний мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram .
"Российская армия убила мирного жителя поселка Казацкое. Враг прицельно обстрелял жилой дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний мужчина", - написал он.
- 18 мая российские войска 57 раз обстреляли Херсонскую область и попали в три гражданских учреждения, в том числе одно в Херсоне.
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