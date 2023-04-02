Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

1 апреля российская армия обстреливала приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины. В частности, под огнем оказались Купянск, Двухлетняя Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие города и села.

"В результате обстрелов с. Кутьковка Купянского района, к сожалению, погиб 43-летний гражданский мужчина, мужчина 46 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести".

В с. Большой Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждено здание агропредприятия, в с. Подолы Купянского района поврежден частный дом", - сообщили в администрации.