РФ обстреляла по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины, есть погибший и раненый
В течение суток 1 апреля Россия атаковала, по меньшей мере, 14 городов и сел Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Есть погибший и раненый, поврежден дом
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
1 апреля российская армия обстреливала приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины. В частности, под огнем оказались Купянск, Двухлетняя Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие города и села.
"В результате обстрелов с. Кутьковка Купянского района, к сожалению, погиб 43-летний гражданский мужчина, мужчина 46 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести".
В с. Большой Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждено здание агропредприятия, в с. Подолы Купянского района поврежден частный дом", - сообщили в администрации.
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