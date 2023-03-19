РФ обстреляла по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковщины, есть раненая
В течение суток 18 марта российская армия атаковала как минимум 13 городов и сел пограничной области на Харьковщине, женщина получила ранения
Об этом сообщили в Харьковской ОВА.
Российская армия в дальнейшем обстреливает приграничные населенные пункты Харьковской области.
"Прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и др.", - отметили в администрации.
Так, в пгт Двухлетняя женщина получила осколочные ранения из-за обстрела РФ, ее госпитализировали в довольно тяжелом состоянии.
"Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - добавили в ОВА.
- Напомним, согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 11 ракетных и 16 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре Запорожья.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное