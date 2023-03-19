Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Российская армия в дальнейшем обстреливает приграничные населенные пункты Харьковской области.

"Прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и др.", - отметили в администрации.

Так, в пгт Двухлетняя женщина получила осколочные ранения из-за обстрела РФ, ее госпитализировали в довольно тяжелом состоянии.

"Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - добавили в ОВА.