Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграме.

Днем российские захватчики обстреляли плавни и складские помещения в Херсоне, в результате чего произошло возгорание, которое позже ликвидировали спасатели

"Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь. Еще один пострадавший - 77-летний херсонец, у него ранения конечностей и грудной клетки. Бригада скорой госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести", - отметили в администрации.