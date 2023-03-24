РФ обстреляла плавни в Херсоне: есть погибший и раненый
Днем 24 марта российская армия в очередной раз обстреляла Херсон: оккупанты атаковали плавни, в результате чего один человек погиб, один ранен
Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграме.
Днем российские захватчики обстреляли плавни и складские помещения в Херсоне, в результате чего произошло возгорание, которое позже ликвидировали спасатели
"Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь. Еще один пострадавший - 77-летний херсонец, у него ранения конечностей и грудной клетки. Бригада скорой госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести", - отметили в администрации.
- Напомним, днем 24 марта российские оккупанты прицельно обстреляли дома мирных жителей Белозерки Херсонской области, в результате чего один человек погиб, четверо ранены.
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