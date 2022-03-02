РФ обстреляла пивзавод на Луганщине, погиб человек, - ОВА

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Российские оккупанты обстреляли "ну очень стратегический" объект - Лисичанский пивной завод. Один гражданский человек погиб. Бьют без разбора, куда попадут, страдают мирные", - отметил он.



Гайдай добавил, что сейчас на заводе разбирают завалы.

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