РФ обстреляла пивзавод на Луганщине, погиб человек, - ОВА
Российские захватчики обстреляли пивной завод в Лисичанске, погиб гражданский
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
"Российские оккупанты обстреляли "ну очень стратегический" объект - Лисичанский пивной завод. Один гражданский человек погиб. Бьют без разбора, куда попадут, страдают мирные", - отметил он.
Гайдай добавил, что сейчас на заводе разбирают завалы.
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