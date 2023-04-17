РФ обстреляла Никопольщину: один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура
В понедельник, 17 апреля, российские захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Ранен 42-летний мужчина. Он получил нетяжелые осколочные поражения, госпитализирован в травматологию", - написал Лукашук.
Кроме того, в результате обстрела оккупантами Никополя произошел пожар в двухэтажном нежилом здании, повреждены учебное заведение, медицинское учреждение и частное предприятие.
"Повреждения получили 2 многоэтажных здания, 9 жилых домов, 2 нежилых здания, 3 хозяйственных сооружения, два легковых автомобиля и грузовик, вышки сотовой связи и линия электропередачи", - написал Лукашук.
Вечером россияне обстреляли Червоногригорьевскую громаду, на месте событий работают спасатели.
- Ранее, 15 апреля, россияне разрушили авиабомбой психоневрологический интернат в Сумской области, ранив 70-летнюю пациентку.
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