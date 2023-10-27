РФ обстреляла Никополь: ранены ребенок и пожилая женщина
Днем 27 октября российская оккупационная армия ударила артиллерией по Никополю Днепропетровской области, в результате чего получили ранения двое гражданских
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг ударил по Никополю из артиллерии. Пострадал ребенок. Мальчику всего 5 лет! А еще – 58-летняя женщина", - написал он.
Чиновник уточнил, что пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
"Повреждены 10 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена. Еще 13 – разбиты. Разбиты 20 солнечных панелей и автомобиль. Изувечены и линии электропередачи", - написал Лысак.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
- В результате обстрела Никополя 21 октября погиб человек .
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