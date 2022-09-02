Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг осуществил бомбардировку фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами Николаевского района, где ранен один гражданский человек. Продолжал атаковать Николаевщину, выпустив ракету воздушного базирования с истребителя Су-35 по Березнеговатской общине. Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракет", - пишут в ОК.

В Черном море корабельная группировка россиян не изменилась. Рашисты по-прежнему держат 20 крылатых ракет "Калибр" на 3 носителях ракет.

"Угрозы и прогнозируемые враждебные активности свидетельствуют о необходимости оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог. Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте предупреждениями об опасности ни с воздуха, ни на побережье, ни в прибрежных водах. Наше сознание и вдумчивость – лучшее оружие против фейков и враждебной пропаганды, ответственное отношение к сигналам воздушной тревоги – способ обезопасить себя и близких. Доверие силам обороны – это уверенность в нашей Победе!", - отмечают в ОК "Юг".

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