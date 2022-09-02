РФ обстреляла Николаевщину фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами
В среду, 1 сентября, российский агрессор ударил по Николаевщине фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Враг осуществил бомбардировку фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами Николаевского района, где ранен один гражданский человек. Продолжал атаковать Николаевщину, выпустив ракету воздушного базирования с истребителя Су-35 по Березнеговатской общине. Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракет", - пишут в ОК.
В Черном море корабельная группировка россиян не изменилась. Рашисты по-прежнему держат 20 крылатых ракет "Калибр" на 3 носителях ракет.
"Угрозы и прогнозируемые враждебные активности свидетельствуют о необходимости оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог. Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте предупреждениями об опасности ни с воздуха, ни на побережье, ни в прибрежных водах. Наше сознание и вдумчивость – лучшее оружие против фейков и враждебной пропаганды, ответственное отношение к сигналам воздушной тревоги – способ обезопасить себя и близких. Доверие силам обороны – это уверенность в нашей Победе!", - отмечают в ОК "Юг".
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