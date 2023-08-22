РФ обстреляла Николаевку на Херсонщине, пострадал мирный житель
Во вторник, 22 августа, войска России били по селу Николаевка Каховского района Херсонской области. Поражение получил мирный житель
Об этом информирует Херсонская ОВА.
"Российский обстрел Николаевки привел к ранению мужчины", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в результате вражеского обстрела 66-летний местный житель получил минно-взрывную травму и рану руки. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Кроме того, утром вторника, 22 августа, российские оккупанты атаковали поселок Комышаны Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще один человек получил ранения.
- 20 августа российские террористы в Новобериславе Херсонской области сбросили с беспилотника два взрывных устройства. В результате погиб мужчина.
- Днем 21 августа армия РФ с дрона сбросила на жителя Золотой Балки Херсонской области взрывоопасный предмет, в результате чего человек получил ранение.
- Также вчера россияне обстреляли Берислав и Софиевку в Херсонской области - ранения получили трое мирных жителей.
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