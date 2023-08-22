РФ обстреляла Николаевку на Херсонщине, пострадал мирный житель

Об этом информирует Херсонская ОВА.

"Российский обстрел Николаевки привел к ранению мужчины", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в результате вражеского обстрела 66-летний местный житель получил минно-взрывную травму и рану руки. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, утром вторника, 22 августа, российские оккупанты атаковали поселок Комышаны Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще один человек получил ранения.