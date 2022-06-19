РФ обстреляла Николаев пятью ракетами. Поражены жилой дом, завод пластиковых окон и колбасный цех
Российский агрессор дважды за 18 июня атаковал Николаев ракетными ударами
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Также российский враг пытался атаковать Николаевщину вертолетом.
"Вертолетом враг пытался атаковать наши позиции на Николаевщине, получив ответный огонь, Ми-24, уклоняясь от ударов, отступил", - говорится в отчете.
Среди дня двойной удар ракетами типа Х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре Николаева. А вечером – 5 "Калибрамы" со стороны Херсонщины.
Одна российская ракета была уничтожена нашим подразделением по переносному зенитно-ракетному комплексу.
Две – попали по заводу пластиковых окон, еще одна попала по колбасному цеху. В результате на промышленных объектах произошел пожар площадью около 400 кв. м.
Еще одна российская ракета попала по жилому дому.
Предварительно жертв нет, масштабы разрушений уточняются.
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