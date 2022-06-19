РФ обстреляла Николаев пятью ракетами. Поражены жилой дом, завод пластиковых окон и колбасный цех

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также российский враг пытался атаковать Николаевщину вертолетом.

"Вертолетом враг пытался атаковать наши позиции на Николаевщине, получив ответный огонь, Ми-24, уклоняясь от ударов, отступил", - говорится в отчете.

Среди дня двойной удар ракетами типа Х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре Николаева. А вечером – 5 "Калибрамы" со стороны Херсонщины.

Одна российская ракета была уничтожена нашим подразделением по переносному зенитно-ракетному комплексу.

Две – попали по заводу пластиковых окон, еще одна попала по колбасному цеху. В результате на промышленных объектах произошел пожар площадью около 400 кв. м.

Еще одна российская ракета попала по жилому дому.

Предварительно жертв нет, масштабы разрушений уточняются.

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