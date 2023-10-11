РФ обстреляла Михайловку Херсонской области: есть раненая
Российская оккупационная армия в среду, 11 октября, ударила по селу Михайловка Бериславского района Херсонской области, в результате чего получила ранения женщина
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что россияне атаковали деревню утром. Ранения получила 76-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась на собственном дворе. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
"У потерпевшей взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и голени", - добавили в ОВА.
- Ночью 11 октября оккупанты из артиллерии атаковали Никополь и Марганецкую и Мировскую общины. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.
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