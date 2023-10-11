РФ обстреляла Михайловку Херсонской области: есть раненая

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что россияне атаковали деревню утром. Ранения получила 76-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась на собственном дворе. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

"У потерпевшей взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и голени", - добавили в ОВА.