Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под вечер враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно", - написал Лысак.

Кроме того, в Марганце оккупанты повредили два админздания, 8 частных домов, пятиэтажку и двухэтажку, уничтожили 2 и изуродовали 12 хозяйственных сооружений, побили газопровод и линии электропередач. Также в результате обстрела загорелся гараж, огонь потушили пожарные.

В Никополе захватчики повредили частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили.