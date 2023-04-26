РФ обстреляла Марганец и Никополь: пострадали две пожилые женщины
Вечером 25 апреля российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Под вечер враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно", - написал Лысак.
Кроме того, в Марганце оккупанты повредили два админздания, 8 частных домов, пятиэтажку и двухэтажку, уничтожили 2 и изуродовали 12 хозяйственных сооружений, побили газопровод и линии электропередач. Также в результате обстрела загорелся гараж, огонь потушили пожарные.
В Никополе захватчики повредили частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили.
- Ранее в этот день РФ обстреляла центр Купянска на Харьковщине, убив двоих и ранив 10 человек.
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