РФ обстреляла Лисичанский НПЗ

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



"Орки ударили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", - написал он .



Гайдай добавил, что продолжаются и обстрелы жилых кварталов Лисичанска и попросил людей оставаться в укрытиях.

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