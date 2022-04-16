РФ обстреляла Лисичанский НПЗ
Россия обстреляла Лисичанский нефтеперерабатывающий завод в Луганской области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Орки ударили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", - написал он .
Гайдай добавил, что продолжаются и обстрелы жилых кварталов Лисичанска и попросил людей оставаться в укрытиях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное