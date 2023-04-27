Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .

"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины. Только что оккупанты из артиллерии обстреляли с. Липцы Харьковского района. Есть попадание в жилую застройку", - подчеркнул он.

На месте работают экстренные службы. Информацию о пострадавших уточняют.