РФ обстреляла Липцы в Харьковской области: есть попадания в жилую застройку
В Харьковской области россияне утром 27 апреля обстреляли из артиллерии Липцы и повредили жилую застройку
Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .
"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины. Только что оккупанты из артиллерии обстреляли с. Липцы Харьковского района. Есть попадание в жилую застройку", - подчеркнул он.
На месте работают экстренные службы. Информацию о пострадавших уточняют.
- 26 апреля в Харьковской области россияне обстреляли дома, магазин, предприятие и пожарно-спасательную часть.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 38.01
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное