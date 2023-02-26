РФ обстреляла Купянск: поражены дома, есть раненая

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Купянская и Изюмская окружные прокуратуры начали досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Как сообщили правоохранители, 25 февраля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру г. Купянск и села Первомайское.

"По данным следствия, 25 февраля военные страны-агрессора обстреляли г. Купянск. Под вражеским огнем в очередной раз оказались частные жилые дома мирных жителей и хозяйственные здания. Получила ранение 82-летняя женщина. Около 15:00 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Першотравневое Изюмского района. Повреждены частные домовладения", - отметили в генпрокуратуре.