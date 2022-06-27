Обстрел Россией ТЦ в Кременчуге: 11 человек погибли, - ОВА

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram .

В 21:20 прессслужба ГСЧС сообщила, что к врачам обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице).

В 20:58 стало известно, что количество жертв возросло до 11 человек.

Лунин сообщил, что ТРЦ полностью уничтожен после ракетного удара. Продолжается разбор завалов.

По состоянию на 20:00 количество раненых выросло до 50 человек.

В 19:30 глава ОВА Лунин сообщил , что количество погибших возросло до десяти человек.

"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы - такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время", - отметил он.

ГСЧС в комментарии hromadske сообщила, что в больнице находится 21 человек.

Глава ОВА сообщил, что 6 раненых – в тяжелом состоянии.

"29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям. Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга", - написал он.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило , что россияне атаковали Кременчуг с находившихся в Курской области бомбардировщиков.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.

В 17:50 заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших в результате удара.

"На эту минуту известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли", - написал он в Telegram.

Тимошенко добавил, что спасательная операция продолжается.

В 17:00 мэр города Виталий Малецкий сообщил , что ракеты попали в людное место, которое на 100% не касается военных действий.

"Есть погибшие и пострадавшие", – отметил он.

Журналистка Эспрессо Ирина Скрипачева сообщила, что на месте обстрела много скорых и спасателей.

"Место взрыва оцеплено, рядом с ним есть железнодорожный вокзал и промышленное предприятие", - сказала она.

Стало известно, что российские ракеты попали по одному из торговых центров города.

В 16:30 Лунин сообщил, что российские ракеты в Кременчуге попали в гражданский объект.

"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие", - написал глава ОВА.

В 16:00 Лунин написал о ракетном ударе по городу

"Прилеты" по Кременчугу. Детали впоследствии. Остаемся в укрытиях", - написал он.



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