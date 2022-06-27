Обстрел Россией ТЦ в Кременчуге: 11 человек погибли, - ОВА
27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram .
В 21:20 прессслужба ГСЧС сообщила, что к врачам обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице).
В 20:58 стало известно, что количество жертв возросло до 11 человек.
Лунин сообщил, что ТРЦ полностью уничтожен после ракетного удара. Продолжается разбор завалов.
В 19:30 глава ОВА Лунин сообщил , что количество погибших возросло до десяти человек.
"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы - такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время", - отметил он.
ГСЧС в комментарии hromadske сообщила, что в больнице находится 21 человек.
Глава ОВА сообщил, что 6 раненых – в тяжелом состоянии.
"29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям. Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга", - написал он.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило , что россияне атаковали Кременчуг с находившихся в Курской области бомбардировщиков.
"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.
В 17:50 заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших в результате удара.
"На эту минуту известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли", - написал он в Telegram.
Тимошенко добавил, что спасательная операция продолжается.
В 17:00 мэр города Виталий Малецкий сообщил , что ракеты попали в людное место, которое на 100% не касается военных действий.
"Есть погибшие и пострадавшие", – отметил он.
Журналистка Эспрессо Ирина Скрипачева сообщила, что на месте обстрела много скорых и спасателей.
"Место взрыва оцеплено, рядом с ним есть железнодорожный вокзал и промышленное предприятие", - сказала она.
Стало известно, что российские ракеты попали по одному из торговых центров города.
В 16:30 Лунин сообщил, что российские ракеты в Кременчуге попали в гражданский объект.
"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие", - написал глава ОВА.
В 16:00 Лунин написал о ракетном ударе по городу
"Прилеты" по Кременчугу. Детали впоследствии. Остаемся в укрытиях", - написал он.
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