РФ обстреляла Херсон: ранены 2 местных жителя и студенты-волонтеры из Ривно
В четверг, 22 июня, россияне в очередной раз обстреляли Херсон - четыре человека получили ранения, среди них двое местных жителей и студенты-волонтеры из Ривно
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
Враг обстрелял жилой дом, в результате чего в своем дворе ранения получили 86-летняя женщина и 25-летний парень. Оба в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.
Также под вражеский огонь попали студенты-волонтеры из Ривно, которые помогали херсонцам. Мужчины 23 и 25 лет получили ранения средней степени тяжести.
- Российская оккупационная армия днем 20 июня обстреляла спасателей ДСНС в Херсоне, в результате чего один человек погиб и еще восемь получили ранения.
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