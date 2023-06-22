РФ обстреляла Херсон: ранены 2 местных жителя и студенты-волонтеры из Ривно

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

Враг обстрелял жилой дом, в результате чего в своем дворе ранения получили 86-летняя женщина и 25-летний парень. Оба в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Также под вражеский огонь попали студенты-волонтеры из Ривно, которые помогали херсонцам. Мужчины 23 и 25 лет получили ранения средней степени тяжести.