РФ обстреляла Херсон: ранен мирный житель
В понедельник, 10 июля, российские захватчики обстреляли Херсон, ранен гражданский человек
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
"Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный горожанин. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение. Больницы оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее в этот день РФ обстреляла многоквартирный дом в селе Инженерное Херсонской области, ранив двух женщин .
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