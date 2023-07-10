РФ обстреляла Херсон: ранен мирный житель

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный горожанин. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение. Больницы оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в этот день РФ обстреляла многоквартирный дом в селе Инженерное Херсонской области, ранив двух женщин .