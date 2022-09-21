РФ обстреляла Харьковщину: ранены 6 человек, в том числе ребенок
В среду, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Купянск и Стрелеча на Харьковщине, в результате чего пострадали шесть мирных жителей
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Во время вражеских обстрелов Купянска пострадали трое мужчин в возрасте 36, 47 и 63 года, 83-летняя женщина и 13-летний мальчик.
В результате обстрела россиянами села Стрелеча была ранена 55-летняя женщина.
Глава Харьковщины отметил, что все пострадавшие госпитализированы, они получают медицинскую помощь.
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 21 сентября на Харьковском направлении украинские военные отразили российское наступление на Купянск.
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