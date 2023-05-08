Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .

По его словам, есть попадания в Харьковском районе.

"По предварительной информации, оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть «прилетов». Есть попадание в Харьковском районе", - написал Синегубов.

Он добавил, что на местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Мэр Харькова позже добавил, что по предварительной информации ГСЧС все ракеты обошли областной центр.

"По словам спасателей – сегодняшние вечерние прилеты пришлись на пригород", – написал Терехов.