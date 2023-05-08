РФ обстреляла Харьков и область ракетами С-300, зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", - ОВА
Вечером 8 мая россияне нанесли удар ракетами С-300 по Харькову и области, зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов"
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .
По его словам, есть попадания в Харьковском районе.
"По предварительной информации, оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть «прилетов». Есть попадание в Харьковском районе", - написал Синегубов.
Он добавил, что на местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Мэр Харькова позже добавил, что по предварительной информации ГСЧС все ракеты обошли областной центр.
"По словам спасателей – сегодняшние вечерние прилеты пришлись на пригород", – написал Терехов.
- 7 мая россияне ударили ракетами С-300 по Балаклее в Харьковской области и ранили 7 человек.
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