РФ обстреляла из минометов Торецк, убив двух мирных жителей и ранив еще шестерых
В четверг, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли из минометов жилой сектор Торецка Донецкой области
Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.
"Снаряды попали в двухэтажный дом, магазин, частные дома и авто", - говорится в сообщении.
В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей - женщина и мужчина. Кроме того, шесть мирных жителей, в том числе 15-летняя девочка, получили ранения различной степени тяжести.
Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
- Ранее сообщалось, что утром и вечером 22 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью, повредив инфраструктуру и убив и ранив людей.
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