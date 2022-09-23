Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

"Снаряды попали в двухэтажный дом, магазин, частные дома и авто", - говорится в сообщении.

В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей - женщина и мужчина. Кроме того, шесть мирных жителей, в том числе 15-летняя девочка, получили ранения различной степени тяжести.

Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что утром и вечером 22 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью, повредив инфраструктуру и убив и ранив людей.

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