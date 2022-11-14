РФ обстреляла Индустриальный район Харькова, пострадал промобъект
Войска оккупантов снова обстреляли территорию Украины, на этот раз россияне обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Отмечается, что под обстрелы оккупантов попал промышленный объект в Индустриальном районе Харькова. При этом, по словам мэра, информация о пострадавших уточняется.
О звуках взрывов в Харькове СМИ и местных телеграмм-каналов сообщали в 22:40. Они прозвучали сразу после объявления в городе и области продолжавшейся до 23:01 воздушной тревоги.
- 1 ноября российские агрессоры обстреляли из РСЗО село Петропавловка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего был ранен ребенок.
- 2 ноября, оккупанты обстреляли Харьков, известно о трех "прилетах" по Киевскому району и попадании в админздание .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное