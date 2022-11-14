РФ обстреляла Индустриальный район Харькова, пострадал промобъект

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Отмечается, что под обстрелы оккупантов попал промышленный объект в Индустриальном районе Харькова. При этом, по словам мэра, информация о пострадавших уточняется.

О звуках взрывов в Харькове СМИ и местных телеграмм-каналов сообщали в 22:40. Они прозвучали сразу после объявления в городе и области продолжавшейся до 23:01 воздушной тревоги.

1 ноября российские агрессоры обстреляли из РСЗО село Петропавловка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего был ранен ребенок.

2 ноября, оккупанты обстреляли Харьков, известно о трех "прилетах" по Киевскому району и попадании в админздание .

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