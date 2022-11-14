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РФ обстреляла Индустриальный район Харькова, пострадал промобъект

14 ноября, 2022 понедельник
00:26
война с Россией

Войска оккупантов снова обстреляли территорию Украины, на этот раз россияне обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Отмечается, что под обстрелы оккупантов попал промышленный объект в Индустриальном районе Харькова. При этом, по словам мэра, информация о пострадавших уточняется.

О звуках взрывов в Харькове СМИ и местных телеграмм-каналов сообщали в 22:40. Они прозвучали сразу после объявления в городе и области продолжавшейся до 23:01 воздушной тревоги.

  • 1 ноября российские агрессоры обстреляли из РСЗО село Петропавловка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего был ранен ребенок.
  • 2 ноября, оккупанты обстреляли Харьков, известно о трех "прилетах" по Киевскому району и попадании в админздание .

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